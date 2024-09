Unicredit sale in Borsa, per mercato scalata Commerz a breve

agenzia

Per analisti plausibile che chieda a Bce di arrivare fino al 30%

MILANO, 17 SET – Unicredit allunga il passo (+1,35% a 37,61 euro) a Piazza Affari ed è tra i migliori. Il mercato scommette su una scalata nel breve di Commerzbank (+0,7 a 15,4 euro il titolo). Secondo quanto riportato dal Messaggero, il gruppo di Piazza Gae Aulenti potrebbe chiedere nei prossimi giorni l”autorizzazione a Bce per incrementare la propria partecipazione nella banca di Francoforte fino al 30%, ovvero ai limiti della soglia d’opa. “Sebbene con questa manovra Unicredit si esponga al rischio che un’acquisizione diventi più costosa rispetto all’avvio immediato di un’opa, riteniamo che – scrive Equita in un report – la scelta sia finalizzata a proseguire/avviare interlocuzioni sia con il management di Commerzbank che con il governo tedesco per individuare spazi di manovra per effettuare un’operazione amichevole”. “Questo, infatti, mitigherebbe – rilevano gli analisti – a nostro avviso i rischi sia di carattere politico che di ‘execution’ di un’eventuale acquisizione”. Quanto ad una eventuale mossa, invece, di Deutsche Bank (+1,8% a 14,8 euro sul Dax) di ostacolo ad Unicredit Equita sottolinea che, “alla luce del suo profilo di capitale e di redditività, non sarebbe nelle condizioni di presentare un’offerta per il pieno controllo di Commerzbank migliorativa rispetto a quella” dell’istituto italiano, “senza compromettere la sua solidità patrimoniale”.

