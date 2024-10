UnipolSai, ‘in calo le imprese agroalimentari assicurate’

agenzia

Laterza, 'negli ultimi 10 anni sono cresciuti costi e sinistri'

ROMA, 29 OTT – “Il numero di imprese agroalimentari che accedono ai prodotti assicurativi nel corso degli ultimi dieci anni è in riduzione e questo non è soltanto dovuto al processo di consolidamento e aggregazione tra operatori del settore, c’è anche un tema di accessibilità visto che il costo dell’assicurazione è progressivamente aumentato” a fronte della crescita dei sinistri. Lo afferma l’amministratore delegato UnipolSai Assicurazioni, Matteo Laterza, all’evento “Il clima cambia, l’agricoltura risponde- Life Ada: reagire ai cambiamenti climatici”. Il progetto Life Ada ha l’obiettivo di rafforzare la resilienza del settore promuovendo strategie di adattamento. Secondo i dati citati da Laterza, le spese per i risarcimenti e la gestione dei sinistri sono cresciute nel tempo per il complesso del settore agricolo, passando dai circa 400 milioni di euro nel 2012 ai circa 800 milioni di euro nel 2021. Queste spese sono state superiori ai premi incassati dalle assicurazioni, come mostra il cosiddetto combined ratio che, nella media degli anni 2012-2022, è stato circa pari al 110.

