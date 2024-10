Urso, aiuti di Transizione 5.0 anche per luci e condizionatori

agenzia

'Entro la prossima settimana pubblicheremo le novità'

ROMA, 24 OTT – Su Transizione 5.0 “entro la prossima settimana saranno pubblicati chiarimenti molto attesi, chiarimenti e semplificazioni che riguarderanno tutti gli operatori, ma in modo specifico per il vostro settore”. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Confesercenti alla presentazione del dossier “Commercio e servizi: le oasi nei centri urbani”. In particolare gli investimenti nell’illuminotecnica e negli impianti di condizionamento, anticipa il ministro, “saranno parte integrante del piano incentivi”.

