Urso, al tavolo auto il 17 anche Giorgetti, ripristineremo fondi

'Faremo i compiti a casa e vedrete che compiti'

ROMA, 11 DIC – “Faremo i compiti a casa per il 17 e vedrete che compiti”. Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, parlando in audizione al Senato del prossimo incontro del tavolo sull’auto il 17 dicembre. “Ho chiesto ai ministri Giorgetti e Calderone di essere presenti al tavolo, affinché il governo come tale possa dare certezza sugli impegni che noi avremo sul fronte industriale, sul fronte degli strumenti di sostegno al lavoro e sul fronte economico”. “Penso che in quella sede – aggiunge Urso – potremo riuscire a dire che nel prossimo anno vi saranno risorse per il settore dell’automotive, almeno pari o anche superiori a quelle che erano previste in origine nel Fondo Automotive, che saranno integralmente destinate al sostegno agli investimenti produttivi delle imprese”.

