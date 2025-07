Urso, avanti alleanza di 11 Paesi per la chimica e l’acciaio

agenzia

Confronto su industrie energivore anche con Ferracci (Francia)

ROMA, 07 LUG – Gli 11 paesi europei dell’Alleanza per il futuro delle industrie energivore lanciata lo scorso 22 maggio, si sono riuniti in videoconferenza alla vigilia dall’adozione del Piano d’Azione europeo per l’industria chimica. Lo comunica una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy. All’incontro hanno partecipato il ministro, Adolfo Urso, il ministro francese per l’Industria e l’Energia, Marc Ferracci, e i rappresentanti di Germania, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Svezia. Urso ha sottolineato la necessità di “rafforzare la competitività della chimica europea, con misure sia a tutela della chimica di base ma anche e in maniera decisa che valorizzino la biochimica, con investimenti lungo tutta la catena del valore e per lo sviluppo di tecnologie capaci di ridurre le dipendenze strategiche”. Nel corso della riunione si è evidenziata anche la centralità della siderurgia e Urso ha richiamato l’esigenza di tutelare il settore lungo il percorso della transizione verde. “È prioritario riconoscere il rottame come materia prima strategica a livello europeo”, ha inoltre dichiarato.

