Urso, Baykar acquisisce Piaggio Aero. Garantito rilancio

agenzia

ROMA, 27 DIC – Baykar acquisisce Piaggio Aerospace, realtà italiana di progettazione, costruzione e supporto di velivoli e motori aeronautici, in amministrazione straordinaria da dicembre 2018. Lo annuncia in una nota il ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha autorizzato i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali condotti alla società turca, specializzata in veicoli aerei senza pilota e tecnologie aerospaziali avanzate. “Garantito il rilancio dell’azienda, con una visione industriale chiara e ambiziosa”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. “Dopo sei anni di attesa – aggiunge Urso – ridiamo un futuro a Piaggio Aerospace, un asset strategico per il nostro Paese, con una prospettiva produttiva di lungo periodo, salvaguardando complessi aziendali e forza lavoro”. Il Mimit spiega che “sono pervenute tre offerte definitive e vincolanti da parte di altrettanti player industriali internazionali per l’acquisto di tutti i complessi aziendali” e quella di Baykar è stata ritenuta “la più idonea a garantire gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei creditori di Piaggio Aero e Piaggio Aviation e a rilanciare le prospettive industriali del Gruppo”.

