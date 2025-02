Urso convoca il tavolo sull’auto per il 5 marzo

agenzia

All'odg anche la riforma delle politiche europee del settore

ROMA, 07 FEB – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per mercoledì 5 marzo alle ore 11.00, a Palazzo Piacentini, il tavolo di confronto sul settore automotive. Il tavolo – si legge in una nota del ministero – affronterà le tematiche inerenti al processo di riforma delle politiche europee nel settore, di cui l’Italia è protagonista, e le politiche industriali nazionali, con le misure finanziarie predisposte per la componentistica, anche in conseguenza della conclusione del tavolo Stellantis. Al tavolo parteciperanno i rappresentanti delle imprese del settore, delle organizzazioni della filiera e dei sindacati.

