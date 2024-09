Urso, il 25 settembre proposta a Ue sull’auto ecologica

agenzia

'Ho intenzione approccio responsabile su stop all'endotermico'

CERNOBBIO, 08 SET – Il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso annuncia la presentazione di una proposta per anticipare alla prima parte del 2025 la revisione dello stop alla produzione di auto termiche entro il 2035. “Ho intenzione di parlarne nel meeting che la presidenza di turno ungherese ha organizzato per il 25 settembre a Bruxelles sul settore – spiega – e il giorno successivo la presenterò al consiglio sulla competitività che si terrà sempre a Bruxelles”. Alla domanda se ha consultato altri ministri Urso replica: “Ho intenzione di farlo, ma aspetto l’insediamento del nuovo governo francese. Vorrei proporre in Europa un approccio responsabile”.

