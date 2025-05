Urso: il Made in Italy vince, La Perla è salva

agenzia

"Un investitore garantirà marchio, sito e tutti gli occupati"

BOLOGNA, 27 MAG – “La Perla è salva! Il simbolo del Made in Italy sarà rilanciato da un investitore che garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Tavolo su La Perla in corso a Bologna con istituzioni territoriali e sindacati presso lo stabilimento di via Mattei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA