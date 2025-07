Urso, incontro 8 luglio su Ilva fino a soluzione condivisa

agenzia

'Mai visto un pessimista che abbia raggiunto obiettivo'

ROMA, 02 LUG – L’incontro dell’8 luglio sull’ex Ilva convocato dal Mimit “sarà ad oltranza fino a raggiungere una soluzione condivisa”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea Ania. “E’ quello che abbiamo fatto in questi tre anni – ha aggiunto – ogni qualvolta abbiamo dovuto affrontare una crisi, talvolta eredità del passato, per chiudere nel migliore dei modi con la piena condivisione delle responsabilità di tutti gli attori”. A chi gli ha chiesto se è fiducioso sulla buona riuscita dell’operazione, Urso ha risposto di “non aver mai visto un pessimista che abbia raggiunto un obiettivo. Peraltro -ha aggiunto – abbiamo già raggiunto diversi obiettivi proprio nel settore siderurgico, come per i siti siderurgici di Terni e Piombino”. “Se ci siamo riusciti a Terni e Piombino – ha concluso – penso che possiamo riuscirci anche a Taranto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA