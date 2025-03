Urso, ne ho parlato anche con Conte, tavolo Jabil 16 aprile

agenzia

'Per compiere un ultimo tentativo di risoluzione della crisi'

ROMA, 26 MAR – “Ho dato disposizione di convocare un’ulteriore riunione del tavolo Jabil per il prossimo 16 aprile, per compiere un ultimo tentativo di risoluzione della crisi a fronte della conclusione della procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda. Ne ho parlato anche con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il quale mi ha riferito le preoccupazioni espresse dai lavoratori dello stabilimento di Marcianise durante la sua recente visita”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sui suoi profili social.

