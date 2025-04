Urso, nel 2024 l’Italia quarto Paese esportatore al mondo

agenzia

Messaggio per inaugurazione nuova area Paglieri ad Alessandria

ALESSANDRIA, 17 APR – “Nel 2024 l’Italia è diventata il quarto Paese esportatore al mondo superando Giappone e Corea del Sud, piazzandosi subito dopo gli Stati Uniti, Cina e Germania. Un risultato straordinario, che dimostra la resilienza, la flessibilità, il dinamismo, le capacità delle imprese italiane, che più di altri sono in grado di scongiurare rischi e cogliere opportunità. Oggi non celebriamo solo il glorioso passato del nostro saper fare, ma guardiamo avanti con determinazione investendo nelle nuove generazioni e nelle tecnologie più avanzate”. Così, in un messaggio video, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione dell’inaugurazione, oggi 17 aprile, al sito del gruppo Paglieri di Alessandria della nuova area a elevato contenuto tecnologico. “Innovazione significa start up, intelligenza artificiale, robotica, aerospazio, blue economy: sono queste – ha affermato il ministro – le nuove frontiere che rendono le nostre imprese protagoniste della transizione digitale e sostenibile, capaci di competere a livello globale. Dobbiamo guardare al futuro, senza mai dimenticare le nostre radici”.

