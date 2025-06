Urso, ‘orientare lo sviluppo dell’IA preservando identità’

agenzia

'Favorire soluzioni realmente innovative per l'industria'

ROMA, 14 GIU – “Il Mimit ha una visione chiara della strategia per l’IA: orientarne lo sviluppo per raccoglierne i benefici, mitigandone i rischi e soprattutto preservando i valori identitari delle eccellenze Made in Italy”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio rivolto alla seconda giornata del Festival dell’imprenditore, organizzato da Confimprenditori. “Ma non dobbiamo scambiare – prosegue – la tradizione per inerzia: cibo e moda sono settori molto innovativi in processi e prodotti e per questo li abbiamo sostenuti, nella digitalizzazione e nella transizione green, con 13 miliardi dedicati alle misure orizzontali 4.0 e 5.0 e con un tavolo specifico per il settore moda con una dotazione di 250 milioni”. “Oggi l’IA pone sfide etiche, normative e sociali, oltre a quelle di natura tecnica, scientifica e industriale. L’obiettivo – sottolinea Urso – è creare un contesto dove l’IA possa esprimersi con soluzioni realmente innovative per l’industria. Mi riferisco, per il cibo, all’agricoltura di precisione, alla tracciabilità delle filiere e della sicurezza alimentare, agli algoritmi predittivi per ridurre scorte e sprechi, alla personalizzazione delle diete in base agli usi e costumi”. “Abbiamo definito – conclude – una strategia nazionale per l’IA all’avanguardia normativa, d’ispirazione per la Ue, con fondazioni e strutture di ricerca dedicate a IA e semiconduttori, con un ‘AI Hub’ dell’Onu con sede a Roma, per sostenere le startup africane”.

