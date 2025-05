Urso, per Ast Terni entro maggio firma dell’accordo di programma

agenzia

'Definirà con precisione gli impegni per prospettiva solida'

ROMA, 02 MAG – “Siamo ormai prossimi alla firma dell’accordo di programma – tra il gruppo Arvedi Ast, il Mimit, il Mase e la Regione Umbria -, che prevediamo entro il mese di maggio. Sarà un passaggio cruciale per il rilancio dello stabilimento di Terni, che vogliamo riportare al centro della strategia nazionale sulla siderurgia, in un’ottica di autonomia produttiva, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale”.