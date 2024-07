Urso, Transizione 5.0 operativo nei prossimi giorni

agenzia

"Per le imprese 13 miliardi per le transizioni digitale e green"

ROMA, 22 LUG – “Il piano Transizione 5.0 nei prossimi giorni dovrebbe essere pienamente operativo, con il portale che consentirà a ciascuna impresa di prenotarne l’utilizzo”: la misura “può disporre di quasi 13 miliardi di euro nel 2024 e 2025, negli anni decisivi per vincere la sfida dell’innovazione digitale e green”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ad un webinar di Confindustria sul piano Transizione 5.0. “Questo piano è il primo e l’unico in Europa che mette insieme in un’unica misura le due transizioni, quella digitale e quella energetica – ha spiegato il ministro -: la transizione digitale con l’evoluzione di Industria 4.0, la transizione energetica con l’efficientamento e la riduzione dei consumi, e nel contempo con l’utilizzo della tecnologia green”. “Transizione 5.0 – ha proseguito Urso -, diversamente da Industria 4.0, prevede che tutte le imprese, di qualunque dimensione e di qualunque settore, possano utilizzarlo, e che più del 10% delle risorse possano essere impiegate per la formazione dei lavoratori alle nuove competenze. Queste sono le tre principali novità rispetto ad Industria 4.0”. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria del piano, ha spiegato il ministro, “nella legge di bilancio del dicembre scorso sono state allocate le risorse nazionali di Industria 4.0, 6,4 miliardi di euro, e con la nuova programmazione in Europa del Pnrr abbiamo potuto ricavare per Transizione 5.0 6,3 miliardi di euro”. “Crediamo che sia una misura che le imprese apprezzeranno – ha concluso Urso -. Noi con Confindustria e le altre associazioni siamo impegnati a dare la maggior informazione possibile, affinchè le imprese la possano utilizzare sin da quest’ultima parte dell’anno, e dare un impulso significativo alle loro attività, per essere sempre più competitive”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA