Usa verso indagini antitrust su Nvidia, Microsoft, OpenAI

agenzia

Nel settore dell'intelligenza artificiale

NEW YORK, 06 GIU – Le autorità americane intendono portare avanti indagini antitrust sui ruoli di Microsoft, Nvidia e OpenAI nel settore dell’intelligenza artificiale. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il Dipartimento di Giustizia indagherà per accertare se la condotta di Nvidia sia stata o meno violazione d leggi antitrust. la Federal Trade Commission esaminerà invece la condotta di Microsoft e OpenAI in merito alla loro partnership.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA