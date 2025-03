Usb, positivo primo incontro con Trasna su U-blox

agenzia

'Cauto ottimismo'. Non necessario periodo di transizione

TRIESTE, 28 MAR – “Positivo” è stata definita dall’Usb, Unione sindacale di base, la visita ieri allo stabilimento U-blox di Sgonico (Trieste), del CEO di Trasna, Stephane Fund, il quale nei giorni scorsi ha manifestato l’intenzione di rilevare l’impianto che altrimenti sembrava destinato a un pesante ridimensionamento sia in termini occupazionali e che di attività, se non alla chiusura con esuberi per 350 unità circa. Fund ha incontrato la rappresentanza Usb di Trieste congiuntamente alle RSsu della stessa organizzazione: Sasha Colautti della Usb Lavoro Privato Nazionale e Massimiliano Generutti della Usb Lavoro Privato Federazione di Trieste. “Sono state fornite le indicazioni sullo stato del sito triestino con risposte dirette ed esaustive. Molti gli elementi emersi al tavolo – riporta una nota Usb – di particolare rilievo sono stati: la proprietà intellettuale passa integralmente da U-blox a Trasna con relativo mercato, parco clienti, assistenza e sviluppo di nuovi prodotti. Ai lavoratori che transiteranno in Trasna, se ne aggiungono 12 che già rivestono ruolo commerciale di vendita del prodotto dislocati nei mercati di riferimento”. Non ci sono inoltre attività ridondanti, elemento che “mette al riparo da eventuali esuberi di personale”. E’ in atto una verifica di eventuali figure mancanti che dovranno integrare le maestranze del sito (formazione o nuove assunzioni saranno definite più avanti), che avrà ampia autonomia gestionale e commerciale”. Non è nemmeno previsto un periodo di transizione, dunque “Usb mantiene un cauto ottimismo perché se traspare una chiara volontà di Trasna di proseguire le attività senza soluzione di continuità, l’operazione potrebbe essere complessa in particolare per il distacco organizzativo da U-blox per entrare nella nuova realtà che conterà a quel punto 580 addetti tra il sito triestino e gli altri già esistenti”.

