Usb, previste decine di migliaia di persone a Roma
Manifestazione per lo sciopero generale a Piazza dei 500
ROMA, 21 SET – Domani, lunedi 22 “sarà una giornata di mobilitazione senza precedenti: tra le tante piazze che si stanno convocando in queste ore, ormai quasi 80, anche quella di Roma, dalle ore 11:00 a Piazza dei Cinquecento. Ci aspettiamo una partecipazione nell’ordine delle decine di migliaia di persone: nel Paese si sente con forza la necessità di bloccare le attività, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza, contro le complicità del governo Meloni con lo stato di Israele, per fermare guerra e corsa al riarmo”. Lo si legge in una nota dell’Usb
