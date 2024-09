Usb, venerdì sciopero di 24 ore di bus, metro e tram

agenzia

'Per rivendicare salario, sicurezza e diritti'

ROMA, 18 SET – Bus, metro e tram a rischio venerdì per uno sciopero nazionale di 24 ore degli autoferrotranvieri, proclamato da Usb Lavoro Privato. “Una giornata di mobilitazione per rivendicare salario, sicurezza e diritti”, afferma il sindacato. “Governo, associazioni datoriali di categoria e aziende proseguono nella loro scellerata politica di smantellamento della categoria trasformandola in un mestiere dal quale tutti fuggono; salari di ingresso al di sotto delle 7 euro l’ora, carichi di lavoro in barba ad ogni normativa sulla sicurezza sul lavoro e del servizio pubblico reso”, denuncia l’Usb.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA