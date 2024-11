Utile 3 mesi -83% per Bmw, ricavi in calo a 32,4 miliardi

agenzia

Nei 9 mesi fatturato in ribasso del 5,8% e risultato del 35,8%

MILANO, 06 NOV – Il colosso automobilistico tedesco Bmw, che controlla anche i marchi inglesi Mini e Rolls-Royce, ha chiuso il 3/o trimestre dell’anno con ricavi in calo del 15,7% a 32,4 miliardi e un utile netto in ribasso dell’83,8% a 476 milioni. Nei primi 9 mesi il fatturato è sceso del 5,8% a 105,96 miliardi e il risultato netto del 35,8% a 6,13 miliardi. Lo scorso 10 settembre il gruppo aveva tagliato le proprie stime sull’intero esercizio a causa di “venti contrari” sul settore dell’auto, con un ribasso dell’utile operativo, in calo dal precedente 8-10% al 6-7% dei ricavi e sul rendimento del capitale investito (Roce), che scende dal 21-26% al 14-16%. Confermato il “lieve calo delle vendite” atteso a fronte del precedente “lieve incremento” e il “ribasso significativo” dell’utile prima delle tasse, che precedentemente era previsto il “lieve calo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA