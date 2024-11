Utili Ryanair in calo nel semestre, Boeing pesa sull’outlook

agenzia

Lo sciopero ritarda le consegna, taglia i passeggeri nel 2026

MILANO, 04 NOV – Ryanair ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2025 con un utile di 1,43 miliardi di euro, in calo del 6% sullo stesso periodo dell’anno precedente, e con ricavi in crescita del 3% a 5,07 miliardi. Nel semestre, si legge in una nota, gli utili sono scesi del 18% a 1,79 miliardi mentre i ricavi sono saliti dell’1% a 8,69 miliardi. I passeggeri trasportati sono aumentati del 9% sia nel trimestre che nel semestre, rispettivamente, a 59,8 e 115,3 milioni. La compagnia irlandese ha tagliato da 215 a 210 milioni le sue previsioni sui passeggeri che trasporterà nel prossimo esercizio a causa dei ritardi nella consegna di nuovi aerei da parte di Boeing, per effetto degli scioperi che stanno colpendo il costruttore americano, mentre ha confermato l’obiettivo di 198-200 milioni di passeggeri nell’esercizio in corso (+8%). Ryanair, si legge nella nota, si aspetta che “le restanti 9 consegne” di B737 Gamechangers attese nel terzo trimestre “scivolino nel quarto trimestre a causa dei recenti scioperi” mentre “il rischio di ulteriori ritardi rimane elevato”. “Crediamo che sia quindi opportuno moderare l’obiettivo di crescita del traffico di Ryanair per l’anno fiscale 2026 a 210 milioni di passeggeri”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA