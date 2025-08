Vard(Fincantieri), nuovo ordine da North Star per due Sov ibride

agenzia

Commessa per un valore tra 100 e 200 milioni di euro

TRIESTE, 05 AGO – Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto con North Star, il più grande armatore-operatore del Regno Unito, per la progettazione e la costruzione di due Service Operation Vessels (SOV) ibride. La commessa rafforza ulteriormente la partnership tra le due società confermando l’impegno congiunto verso l’innovazione sostenibile nel settore marittimo. Il valore dell’accordo è definito “grande”, cioè di un valore compreso tra 100 e 200 milioni di euro. Si tratta della nona e della decima unità commissionata da North Star a VARD, dopo i precedenti ordini relativi a quattro SOV, due Construction Service Operation Vessel (CSOV) e due unità Vard Design costruite in un cantiere esterno. Le nuove unità saranno sviluppate da Vard Design ad Alesund, in Norvegia, utilizzando la collaudata piattaforma VARD 4 19, progettata per le operazioni nei parchi eolici offshore. Ogni nave avrà una lunghezza di 87,5 metri, una larghezza di 19,5 metri e potrà ospitare fino a 120 persone a bordo. Le unità saranno dotate di un sistema di propulsione ibrido a batterie e predisposte per una futura conversione all’alimentazione a metanolo. Tra le dotazioni di bordo figurano una passerella con compensazione del movimento e altezza regolabile integrata con ascensore, un sistema di imbarco per trasferimenti sicuri del personale, e avanzate soluzioni per la gestione energetica. Vard Electro fornirà il pacchetto integrato SeaQ, che che integra sistemi di alimentazione, controllo, plancia e comunicazioni. La costruzione dello scafo della prima unità avverrà nel cantiere Vard in Romania – Brăila, seguita dall’allestimento finale e consegna in uno dei cantieri norvegesi del gruppo, prevista per il quarto trimestre del 2027. La seconda unità sarà invece interamente costruita e consegnata dal cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista per il quarto trimestre del 2028. North Star possiede la più grande flotta interamente di proprietà britannica operante nel Mare del Nord. L’azienda ha annunciato il proprio impegno a realizzare 40 unità offshore ibride destinate al settore eolico entro il 2040. Partners Group ha acquisito North Star nel 2022 per conto dei propri clienti.

