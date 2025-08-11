Vassena (Intesa Sanpaolo), in crescita i mutui ai privati

agenzia

'Grande attenzione ai giovani e al green'

MILANO, 11 AGO – “Dal nostro osservatorio della Banca dei Territori rileviamo un generale clima di fiducia che sta contribuendo ad alimentare la ripresa della domanda di mutui da parte di famiglie e privati”. Così Claudia Vassena, executive director sales&marketing digital retail della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, in una intervista al sito The Post Internazionale. “I dati a giugno – aggiunge – confermano questa tendenza, con oltre 7 miliardi di euro di erogazioni ai privati, abbiamo consolidato ulteriormente la nostra leadership come prima banca retail del Paese, con una crescita del 33% nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Il 99% della “nostra clientela ha già scelto e continua a prediligere il tasso fisso. Per fare una scelta consapevole tra tasso fisso e variabile, dobbiamo sempre considerare le loro esigenze. Siamo vicini ai nostri clienti offrendo soluzioni accessibili e sostenibili. I giovani sono al centro della nostra attenzione. Dal conto corrente digitale di isybank completamente gratuito, al prestito d’onore per coprire le spese legate allo studio e rimborsabile una volta terminati gli studi dopo un periodo ponte di due anni, per consentire di inserirsi nel mondo del lavoro”. “Siamo – conclude Vassena – tra le prime banche in Italia ad aver recepito già a fine 2024 i principi della tassonomia europea per la concessione dei mutui, favorendo così il più possibile l’acquisto di immobili già green o che lo diventeranno con la ristrutturazione. In questo modo abbiamo ampliato la platea degli immobili che possono beneficiare di un finanziamento green. Nel primo semestre, infatti, sono stati già erogati 3 miliardi di mutui green”.

