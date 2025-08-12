agenzia
Vendite al dettaglio nel Regno Unito meglio delle stime, +1,8%
In calo le richieste di sussidi, tasso di disoccupazione stabile
MILANO, 12 AGO – Le vendite al dettaglio sono salite dell’1,8% in luglio nel Regno Unito, al di sotto delle stime oltre il 2%. Sono scese inaspettatamente invece le richieste di sussidi di disoccupazione, in calo di 6.200 unità contro l’atteso rialzo di oltre 19mila, con il tasso di disoccupazione invariato al 4,7%.
