Vendite globali record per Toyota ad aprile, prima di dazi Usa

agenzia

In crescita del 10%, ma previste pressioni sui prezzi

TOKYO, 29 MAG – Vendite record a livello globale per Toyota grazie alla prevista accelerazione della domanda prima dell’entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle importazioni di auto dall’estero. In aprile la crescita è stata del 10% rispetto all’anno precedente, sfiorando quota 877.000 veicoli, mentre la produzione globale è aumentata del 7,8% a circa 815.000 veicoli, raggiungendo il massimo storico per il mese di aprile. All’inizio dello stesso mese il presidente americano Donald Trump ha imposto una tariffa aggiuntiva del 25% sulle auto prodotte al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, la prima casa automobilistica al mondo per volumi di vendita ha ribadito che non trasferirà il costo aggiuntivo ai consumatori statunitensi, ma secondo gli analisti l’azienda potrebbe essere sottoposta a ulteriori pressioni se i dazi rimarranno elevati sul lungo termine. Le vendite al di fuori del Giappone sono salite del 9,7% a 756.190 veicoli, con una crescita del 10% negli Stati Uniti rispetto all’anno precedente. A livello nazionale sono aumentate dell’11,8% a 120.674 unità, riprendendosi dal crollo causato dallo scandalo sulle false certificazioni che aveva interrotto brevemente la produzione di alcuni modelli l’anno scorso. Per l’intero anno fiscale fino a marzo 2026, Toyota ha dichiarato di aspettarsi un calo del 34,9% dell’utile netto a 3.100 miliardi di yen (18,9 miliardi di euro), a causa delle misure tariffarie introdotte da Trump, anticipando anche un progressivo rafforzamento dello yen sul dollaro.

