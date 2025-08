Vendute il doppio di auto usate rispetto alle nuove: così è cambiato il mercato italiano a luglio

l'analisi

I dati Aci. Cresce l'ibrido (10% del mercato)

Il mercato dell’usato chiude in rialzo anche nel mese di luglio, confermando la tendenza positiva che ha caratterizzato l’intero anno. Secondo l’ultimo bollettino «Auto-Trend» dell’Aci, i passaggi di proprietà di veicoli usati sono aumentati complessivamente del 4,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un +3,9% per le auto e un +6% per le moto.

Nei primi sette mesi dell’anno, la crescita si attesta al +2,3% per il totale dei veicoli, +2,1% per le auto e +3,2% per i motocicli. Un dato particolarmente significativo riguarda il rapporto tra auto nuove e usate: a luglio, per ogni 100 vetture nuove immatricolate ne sono state vendute 226 usate, evidenziando un mercato dell’usato più che doppio rispetto al nuovo; da gennaio a luglio, il rapporto è stato di 196 usate ogni 100 nuove.

In controtendenza, invece, il comparto delle radiazioni, che segna una pesante contrazione: -11,1% per il totale dei veicoli e -14,5% per le sole auto. Questo calo è dovuto soprattutto alla diminuzione delle demolizioni (-22,8%), parzialmente compensata da un aumento delle esportazioni (+13%). Il tasso unitario di sostituzione – cioè il numero di auto radiate ogni 100 nuove immatricolazioni – si è attestato a 0,84 nel mese di luglio e a 0,71 nei primi sette mesi del 2025. In controtendenza rispetto agli altri veicoli, le moto registrano un incremento delle radiazioni pari al 13,3%.