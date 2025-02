Venerdì prossimo scade la rata della rottamazione quater

agenzia

Agenzia Riscossione, si può pagare entro il 5 marzo

ROMA, 26 FEB – In arrivo una nuova scadenza per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti della rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025, venerdì prossimo, è il termine per il versamento della prossima rata della definizione agevolata delle cartelle. In considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025. Lo comunica l’agenzia per la Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i moduli allegati alla comunicazione inviata da Agenzia entrate-Riscossione, anche disponibile in copia su www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

