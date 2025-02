Venica&Venica tra primi vitivinicoli certificati Parità genere

agenzia

Azienda del Collio goriziano, prima solo altre due società

TRIESTE, 17 FEB – La società agricola Venica&Venica di Dolegna del Collio (Gorizia) è una delle prime aziende vitivinicole in Italia (la terza) ad aver ottenuto la certificazione della parità di genere (Uni/Pdr 125:2022). Lo ha reso noto oggi la stessa società, costituita nel 1930 e da allora sempre a conduzione familiare, in una breve cerimonia nella sede precisando che la certificazione è stata assegnata il 29 novembre 2024 ma che l’annuncio è stato fatto soltanto oggi. Ente certificatore, che segue l’azienda dal 2011, è la Dnv. Giunta alla quarta generazione, la Venica&Venica redige dal 2011 il Bilancio di Sostenibilità e da oltre dieci anni monitora i propri indicatori ambientali sottoponendoli a validazione esterna e al Ministero dell’Ambiente per la certificazione Viva. L’azienda inoltre fa della longevità del vino e del connubio tradizione e innovazione i più importanti principi di conduzione dell’ azienda. Estesa su 40 ettari di vigneti, la società produce circa 350 mila bottiglie all’ anno. “Dopo il primo anno tutti i vini sono uguali, soltanto più tardi emerge la personalità”, indica l’a.d. di Venica, Gianni Venica. Così per molti vini dell’azienda la commercializzazione comincia anche dopo cinque, sei e più anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA