Veronafiere debutta a San Paolo con Marmomac Brazil

Compratori da 60 Paesi per il nuovo hub della filiera marmorea

SAN PAOLO, 18 FEB – Nel moderno padiglione delle esposizioni del distretto di Anhembi, a San Paolo, ha aperto stamane Marmomac Brazil del gruppo Veronafiere alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese, di numerosi politici locali, oltre ai vertici di Veronafiere. “Marmomac è il marchio più forte al mondo per la pietra naturale e il marmo e, dopo 58 edizioni di successo a Verona, portiamo questa esperienza e il valore aggiunto del brand anche in Brasile, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Marmomac Brazil come hub di riferimento per l’America Latina e, in prospettiva, per l’intero continente americano”, spiega all’ANSA Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. A rafforzare la connessione tra l’evento-madre di Verona e lo spin-off a San Paolo è la condivisione di strategie di cross-marketing e attività di incoming degli operatori, dice all’ANSA Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, secondo il quale “Marmomac Brazil è un tassello fondamentale della nostra strategia di proiezione internazionale. La nuova location è un plus dal punto di vista della logistica, con un quartiere espositivo moderno in una metropoli che ha accesso a capitali e investimenti governativi. Questo ci consente di intercettare per le aziende espositrici un pubblico ancora più profilato e interessante, anche potenzialmente dal Nord America, e di ampliare la nostra community globale di top buyer e professionisti della pietra naturale in vista dell’appuntamento con Marmomac in Italia, in programma dal 23 al 26 settembre 2025”. Marmomac Brazil riunisce sino al 20 febbraio 200 marchi su 14mila metri quadrati espositivi, in rappresentanza di cave, aziende di trasformazione e produttori di tecnologie di lavorazione da Brasile, Italia, Turchia, Cina e Grecia. Alla manifestazione sono accorsi operatori da 60 nazioni, tra cui Stati Uniti, Cina, Messico ed Emirati Arabi e si stimano scambi commerciali per almeno 160 milioni di euro.

