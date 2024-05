Vestager, ‘su Ita-Lufthansa rischi per la concorrenza’

agenzia

'Ancora nessuna decisione, spetta alle compagnie rispondere'

BRUXELLES, 23 MAG – “In un caso come questo” di Ita-Lufthansa “abbiamo problemi di concorrenza. C’è un rischio che i prezzi salgano e le frequenze calino. Spetta alle compagnie illustrare come evitare che ciò accada. E questo è il processo in cui ci troviamo ora. Non è stata presa alcuna decisione”. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda sulle trattative in corso per approvare le nozze tra la compagnia tedesca e la newco. “E’ una fusione molto importante anche per gli italiani che vogliono viaggiare”, ha sottolineato Vestager.

