Via libera al decreto per l’Ires premiale

agenzia

Leo, riduzione di 4 punti aliquota per chi investe ed assume

ROMA, 08 AGO – “È stato firmato oggi il decreto ministeriale che dà attuazione all’Ires premiale, misura sperimentale introdotta con l’ultima legge di bilancio, la quale prevede una riduzione di 4 punti dell’aliquota Ires – dal 24 al 20 per cento – per le imprese che investono nella produzione e assumono nuovo personale”. È quanto annuncia il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. “Fin dal suo insediamento, questo Governo ha stabilito una rotta ben chiara e precisa: premiare chi scommette sulla produttività e sulla crescita della nostra Nazione. Dunque, con questo provvedimento diamo concreta attuazione a un principio semplice e chiaro: chi più assume e investe, meno paga”.

