Via libera commissione a dl Pnrr, lunedì in aula alla Camera

Approvato il mandato ai relatori, verso fiducia

ROMA, 12 APR – Via libera della commissione Bilancio della Camera al decreto Pnrr, atteso lunedì in Aula a Montecitorio. La commissione ha votato il mandato ai relatori, Roberto Pella (Fi), Paolo Trancassini (FdI) e Nicola Ottaviani. E’ molto probabile che il governo ponga la fiducia: il voto finale dovrebbe arrivare mercoledi’, in modo da mandare già venerdì il decreto al Senato per la seconda lettura.

