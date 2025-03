Via libera della Bce a Unicredit per l’ops su Banco Bpm

agenzia

Autorizzazione Consob atteso per la prossima settimana

MILANO, 28 MAR – UniCredit ha ricevuto da parte della Bce e della Banca d’Italia il permesso di acquisire il controllo diretto di Banco Bpm e indiretto delle altre società del gruppo Banco Bpm e del gruppo Anima. Lo si legge in una nota. Le autorizzazioni ricevute in data odierna rappresentano l’ultimo passaggio necessario per consentire alla Consob di ultimare l’iter di approvazione, attesa per la prossima settimana, del documento di offerta a essa sottoposto il 13 dicembre 2024.

