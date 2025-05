Via libera della Camera al dl sulle polizze catastrofali

agenzia

I si sono stati 128. Il testo passa all'esame del Senato

ROMA, 08 MAG – Via libera dell’Aula della Camera al decreto che proroga, al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese, l’obbligo di stipulare una assicurazione contro i rischi catastrofali prevista nella manovra 2024. Il testo è stato approvato con 128 voti favorevoli, 79 astenuti (le opposizioni) e 0 contrari. Ora passa al Senato per la seconda lettura.

