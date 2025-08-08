Via libera dell’Ue all’esborso della 7/a tranche del Pnrr

agenzia

Un totale di 18,3 miliardi. Ok anche per altri 4 Paesi

BRUXELLES, 08 AGO – Via libera della Commissione all’esborso per l’Italia di 18,3 miliardi di euro, settima tranche del Pnnr. L’ok all’erogazione è arrivato anche per altri 4 Paesi membri, arrivando a un totale di 42,8 miliardi, rende noto l’esecutivo Ue. I fondi ex Recovery diretti all’Italia “finanzieranno progetti volti ad aumentare la concorrenza e la trasparenza, migliorare l’accessibilità ferroviaria per i passeggeri con disabilità e potenziare la capacità di distribuzione delle energie rinnovabili”, spiega la Commissione.

