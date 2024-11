Via libera finale dell’Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa

agenzia

Ora il closing dell'operazione da 829 milioni

BRUXELLES, 29 NOV – L’Ue ha approvato in via definitiva le nozze tra Ita e Lufthansa. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. Il via libera di Bruxelles è arrivato, come anticipato nei giorni scorsi, entro la scadenza del mandato della prima Commissione von der Leyen. Le parti potranno ora procedere al closing dell’operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro.

