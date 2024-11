agenzia

BRUXELLES, 26 NOV – La Commissione europea ha approvato la valutazione preliminare positiva della sesta rata del Pnrr dell’Italia per 8,7 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi in sovvenzioni e 6,9 miliardi in prestiti.

