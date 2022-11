Superbonus, ecco come cambia: dal 110% al 90% e riapre alle villette

Sul superbonus si cambia. La detrazione per i lavori di efficientamento energetico degli edifici sara' ridotta dall'attuale 110%. Ma soprattutto si riaprono i giochi per le villette, che da gennaio sarebbero state escluse dall'incentivo. In vista della legge di bilancio, il governo sta studiando una 'revisione straordinaria' dell'incentivo, che parte da una riduzione dell'aliquota dal 110%, finora garantita per i condomini anche nel 2023, al 90%. Si riapre inoltre l'accesso al bonus (con la stessa percentuale) alle villette, anche se con precisi paletti: i proprietari delle abitazioni unifamiliari potranno beneficiare dello sconto solo se vi risiedono, e per loro quindi la villetta e' la prima casa, e hanno un reddito massimo di 15 mila euro. La soglia pero' potra' salire in base al numero di componenti la famiglia. a possibile modifica non convince pero' i costruttori, che frenano e chiedono di ragionare prima sulla questione della cessione dei crediti.

