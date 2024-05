Villeroy (Bce), ‘non escludere altro taglio tassi a luglio’

agenzia

'Lasciamo aperte le opzioni dopo la riduzione di giugno'

ROMA, 27 MAG – La Bce non dovrebbe escludere di tagliare i tassi sia a giugno che a luglio: lo ha detto il governatore della Banca di Francia Francois Villeroy al Boersen-Zeitung. Villeroy ha detto di preferire “massima opzionalità” dopo il taglio, ormai certo, del mese prossimo, che potrebbe essere rinviato solo a causa di uno shock. “A volte leggo che dovremmo tagliare i tassi solo una volta a trimestre, quando sono disponibili le nuove previsioni economiche, e quindi escludere luglio. Ma perché, se decidiamo di riunione in riunione basandoci sui dati? Non dico di impegnarci già su luglio, ma manteniamo la libertà sulla tempistica e sul ritmo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA