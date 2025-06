Villeroy, ‘investire in Trump bitcoin? Non lo farei’

agenzia

'Non posso farlo ma non lo farei. In Ue serve euro digitale'

MILANO, 18 GIU – “La risposta brevissima è ‘no’. Per essere onesto, non posso farlo, ma comunque non lo farei”. Così François Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Bce, intervenendo alla seconda giornata di Young Factor risponde a chi gli chiedeva se investirebbe in un ‘Trump bitcoin’. In generale, ricorda il governatore della banca centrale francese i bitcoin “non sono valute, sono asset digitali in cui si può investire e sono rischiosi, ma non sono valute”. I bitcoin “non sono valute, perché non sono accettate ovunque e nessuno è responsabile per il loro valore bitcoin. Vedremo cosa succede”. In generale, secondo Villeroy de Galhau, “è vero” che in Europa “ci vuole un progetto digitale: se continuiamo a essere legati alla carta, alle banconote, siamo fuori dal gioco. Noi sosteniamo l’euro digitale. Mi spiace sottolinearlo ancora, ma credo che tutti dovremmo fidarci di più del mandato delle istituzioni democratiche come uniche possibili entità che emettono valuta. Ho parlato di interesse e indipendenza da interessi privati: le criptovalute hanno i loro interessi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA