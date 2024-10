Vodafone, impegno per favorire la transizione gemella

agenzia

Corda: 'Necessaria un'azione collettiva e integrata'

ROMA, 28 OTT – “Solo attraverso un’azione collettiva e integrata possiamo garantire progresso tecnologico e tutela dell’ambiente”. È quanto afferma il legal affairs, external affairs & corporate communication director di Vodafone Italia, Antonio Corda, alla presentazione del report “Digitale e transizione ecologica: l’opinione degli italiani”. Corda sottolinea l’impegno di Vodafone per “favorire la transizione digitale che, grazie alla ottimizzazione dei processi e delle risorse, riduce l’impatto ambientale e migliora la produttività”. E indica indica la necessità di “politiche che sostengano e favoriscano investimenti in innovazione tecnologica sostenibile”. L’evento è stato anche l’occasione per presentare il bilancio di sostenibilità di Vodafone 2023/24. Il gruppo agisce su più livelli nel portare avanti la sua strategia ambientale, sociale e di governance (Esg). In particolare, è impegnato a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette (Net zero) in tutta la catena del valore a livello globale entro il 2040. Sul fronte dei rifiuti, inoltre, una serie di iniziative promuovono l’economia circolare e il riutilizzo dei device che possono essere ricondizionati e il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici.

