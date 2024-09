Volkswagen taglia ancora le previsioni sul 2024

agenzia

Riduce al 5,6% la stima del rendimento operativo sulle vendite

MILANO, 27 SET – Volkswagen taglia ancora le previsioni per l’intero 2024. E’ il secondo allarme lanciato quest’anno dal gruppo automobilistico tedesco, dovuto questa volta alla debolezza della domanda per le sue autovetture. L’azienda ha ridotto la previsione del rendimento operativo sulle vendite al 5,6% rispetto al 7% indicato a luglio quando Volkswagen aveva abbassato le stime a causa dei costi legati alla chiusura di uno stabilimento Audi in Belgio.

