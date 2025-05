Volvo taglia 3.000 posti di lavoro per ridurre i costi

agenzia

Decisione rientra nel piano di risparmi annunciato ad aprile

ROMA, 26 MAG – La casa automobilistica svedese Volvo, di proprietà del gruppo cinese Geely, taglierà 3.000 posti di lavoro, per far fronte al deterioramento della situazione economica nel settore automobilistico. La decisione rientra nel piano di risparmio da 18 miliardi di corone (1,6 miliardi di euro) annunciato alla fine di aprile. Il piano “mira a rafforzare e rendere Volvo Cars più resiliente in un momento in cui l’industria automobilistica si trova ad affrontare sfide considerevoli”, afferma il gruppo in una nota. In Svezia saranno tagliati circa 1.200 posti di lavoro, oltre a 1.000 posizioni ricoperte da consulenti dislocati principalmente nel paese nordico. “L’industria automobilistica sta attraversando un periodo difficile. Per far fronte a questo, dobbiamo migliorare la generazione di flussi di cassa e ridurre strutturalmente i costi”, sottolinea nella nota l’amministratore delegato, Håkan Samuelsson.

