Von der Leyen, ‘Clean Industrial Deal toglie freni alle imprese’

agenzia

'L'Europa deve tornare a essere una scelta per chi fa affari'

BRUXELLES, 26 FEB – “L’Europa non è solo un continente di innovazione industriale, ma anche un continente di produzione industriale. Sappiamo che troppi ostacoli si frappongono ancora alle nostre aziende europee, dai prezzi elevati dell’energia all’eccessivo carico normativo. Il Clean Industrial Deal è pensato per rimuovere questi ostacoli che frenano le nostre imprese e per rendere l’Europa un’opzione chiara e competitiva per gli affari”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando la presentazione del Clean Industrial Deal.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA