Von der Leyen, ‘il futuro dell’auto Ue è elettrico’

agenzia

'L'Europa produca veicoli ecologici e economici'

STRASBURGO, 10 SET – “Nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035. Milioni di europei desiderano acquistare automobili europee a prezzi accessibili. Dovremmo quindi investire anche in veicoli piccoli e convenienti. Credo che l’Europa dovrebbe avere la sua auto e-car, ecologica, economica, europea. Non possiamo lasciare che la Cina e altri conquistino questo mercato. In ogni caso, il futuro è elettrico. E l’Europa ne farà parte. Il futuro delle auto e le auto del futuro devono essere realizzati in Europa.” Lo ha detto Ursula von der Leyen alla Plenaria del Pe.

