Von der Leyen, ‘su competitività non possibili ritardi’

'Non è tempo di veti, se l'Ue è forte protegge pace e libertà'

BRUXELLES, 18 SET – “La lotta per la competitività dell’Europa è decisiva. Decisiva per le nostre imprese, i nostri posti di lavoro e la nostra prosperità. Ma è altrettanto decisiva per il futuro dell’Europa. Possiamo proteggere la pace e la libertà solo se rafforziamo anche la nostra forza economica”. Lo ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando alle associazioni produttive tedesche. “Non è possibile alcun ulteriore ritardo. Il mondo intorno a noi non resterà fermo: gli ultimi mesi lo hanno più che confermato. In Parlamento, in Consiglio. Non è il momento dei veti. È il momento di andare avanti insieme”, ha spiegato.

