S 500 sale dello 0,77%

NEW YORK, 15 APR – Wall Street apre positiva con il balzo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e sulla scia dell’ottimismo per una de-esclation in Medio Oriente. Il Dow Jones sale dello 0,95% a 38.350,61 punti, il Nasdaq avanza dello 0,53% a 16.258,71 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,77% a 5.163,73 punti.

