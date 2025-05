Wall Street avanza con Usa-Cina sui dazi, Fed verso tassi fermi

agenzia

S 500 sale dello 0,39%, Nasdaq +0,28%, Dj +0,59%

NEW YORK, 07 MAG – Wall Street avanza con i segnali di contatti fra gli Stati Uniti e la Cina sui dazi e in attesa della Fed sui tassi stasera. Il Dow Jones sale dello 0,59% a 41.071,57 punti, il Nasdaq guadagna lo 0,28% a 17.735,25 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,39% a 5.629,81 punti. In base alle previsioni, la banca centrale americana dovrebbe lasciare i tassi di interesse invariati e i riflettori sono puntati sul presidente Jerome Powell, che potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse. L’annuncio dei dazi reciproci di Donald Trump ha complicato il lavoro della Fed, che rischia ora di trovarsi in uno scenario in ogni caso ‘perdente’: la banca centrale – riporta il Wall Street Journal – potrebbe trovarsi a navigare un recessione o a gestire una stagflazione.

