Wall Street cala con tensioni sui Treasury, faro su taglio tasse

agenzia

Rischia di pesare sui conti pubblici

NEW YORK, 21 MAG – Wall Street è in calo con i rendimenti dei Treasury che tornano a salire. Quelli sui bond a 30 anni sono infatti saliti al 5% mentre quelli dei Treasury a 10 anni sono aumentati al 4,53%. Il rialzo arriva mentre i riflettori sono tutti puntati su Washington, dove i repubblicani della Camera stanno spingendo per l’approvazione del taglio delle tasse di Donald Trump. Una misura che, se approvata, rischia di far peggiorare i conti pubblici americani, alimentando le preoccupazioni già sollevate da Moody’s quando ha annunciato venerdì scorso il downgrade degli Stati Uniti, strappando loro l’ultima tripla A che avevano.

