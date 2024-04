agenzia

S 500 perde lo 0,74%

NEW YORK, 09 APR – Wall Street gira in negativo in attesa dell’inflazione Usa che sarà comunicata domani. Il Dow Jones perde lo 0,79% a 38.585,56 punti, il Nasdaq cede lo 0,68% a 16.144,29 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,74% a 5.164,62 punti.

